65 yaş üstü 3 akraba, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı
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65 yaş üstü 3 akraba, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağış yaptı

65 yaş üstü 3 akraba, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı
04.05.2020 17:52 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:56

Sinop'ta, 65 yaş üzerindeki üç akraba yaşlılık ve emeklilik maaşlarınının bir kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sinop'ta, 65 yaş üzerindeki üç akraba yaşlılık ve emeklilik maaşlarınının bir kısmını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Boyabat ilçesi Günpınar köyünde oturan Ramazan, Yeter ve Mecit Külcü, yaşlılık ve emeklilik maaşlarının bir kısmını kampanyaya destek olmak amacıyla bağış yapmaya karar verdi.

Boyabat Kaymakamlığından alınan izinle köy imamı nezaretinde ilçe merkezine gelen üç kardeş, bankadan çektikleri maaşlarının bir kısmını kampanya hesabına yatırdı.

Vatandaşlardan Ramazan Külcü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına kulak vererek kampanyaya destek olduklarını söyledi.

Zor günlerde birlik olmaları gerektiğini vurgulayan Külcü, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını televizyonlardan duyduk, Allah kendisinden razı olsun. Benim emekliliğim yok, yaşlılık aylığı alıyorum. Ben çok parayı ne yapacağım ki bu sıkıntılı günlerde devletimizin, milletimizin yanında olmayınca. O nedenle maaşımın bir kısmını kampanyaya bağışladım." dedi.

Mecit Külcü ise kampanyayı başlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Devletimizden Allah razı olsun, bizim başka devletimiz yok. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. İnşallah bu virüs salgınından kurtulup, daha huzurlu günlere kavuşuruz." ifadelerini kullandı.

Yeter Külcü de kampanyaya destek olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

65 yaş üstü 3 akraba, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yaptı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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