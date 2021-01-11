65 yaş sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden yasaklar içinde bulunan 65 yaş sokağa çıkma yasağı var mı 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaktadır. 65 yaş sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Bu kapsamda HES kodu ile eşleşen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları da yasaklanacaktır. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

#EVDEKAL

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün