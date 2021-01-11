65 yaş sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

65 yaş sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

11.01.2021 14:20 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:23
65 yaş sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden yasaklar içinde bulunan 65 yaş sokağa çıkma yasağı var mı 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

65 yaş üstü ve 20 yaş altı koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaktadır. 65 yaş sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

65 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam etmektedir. Bu kapsamda HES kodu ile eşleşen şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaları da yasaklanacaktır. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

#EVDEKAL
Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.
Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.
Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kanye West Seda Sayan Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Emre Taşdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 65 yaş sokağa çıkma yasağı var mı? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 14:24:40. #1.14#
title