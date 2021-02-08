65 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı sıram geldi mi?
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65 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı sıram geldi mi?

08.02.2021 14:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 14:48
65 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı sıram geldi mi?

Korona virüsle mücadelede aşılama süreci Ocak ayında başladı. Yaş gruplarına ve meslek grubu önceliğine göre aşılama yapılırken 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak, sorusunun cevabı merak edildi. Peki, 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak?

Covid-19 Aşı sırası araştırılıyor. Aşılama çalışmalarında yaş grupları ve risk grupları belirleyici etmen olarak kabul edildi. Peki, 65 yaş aşılama ne zaman başlayacak? Aşı sıram geldi mi? İşte merak edilen soruların cevapları!

65 YAŞ AŞILAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aşı takvimi 4 aşamada yapılacak. Şuan 1. aşamadaki grup aşılanıyor.

1. Aşama A Grubu: A grubunda bulunan sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) aşılandı.

1. Aşama B Grubu: Şimdiye kadar 90 yaş ve üstü, 85-89 yaş arası, 80-84 yaş arası ve 75-79 arası vatandaşların aşılama süreci başladı. 70-74 arası vatandaşların aşılama işlemleri bittikten sonra 65-69 yaş arası vatandaşlar aşılanacak. Bu aşamandan sonra 2. Aşılama grubuna geçilecek.

En yaygın semptomlar:
ateş
kuru öksürük
yorgunluk
daha seyrek görülen semptomlar:
ağrı ve sızı
boğaz ağrısı
ishal
konjunktivit
baş ağrısı
ltat alma veya koku duyusunun kaybı
ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
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