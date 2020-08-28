65 üstü kişi, yasak olmasına rağmen otobüse bindi, şoför polis çağırdı
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65 üstü kişi, yasak olmasına rağmen otobüse bindi, şoför polis çağırdı

İZMİT'te 65 yaş ve üzerindeki kişilerin günün belirli saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesi yasak olmasına rağmen halk otobüsüne binmek isteyen Hüseyin E. (65) sürücü tarafından durdurulamadı.

65 üstü kişi, yasak olmasına rağmen otobüse bindi, şoför polis çağırdı
28.08.2020 18:57 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:01

İZMİT'te 65 yaş ve üzerindeki kişilerin günün belirli saatlerinde toplu taşıma araçlarına binmesi yasak olmasına rağmen halk otobüsüne binmek isteyen Hüseyin E. (65) sürücü tarafından durdurulamadı. Bunun üzerine otobüsü sürücüsü yolcularla beraber otobüsü bekletip polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri Hüseyin E.'yi otobüsten indirdikten sonra halk otobüsü yoluna devam etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Körfez Mahallesi Ankara yolu Caddesi'nde meydana geldi. Durakta bekleyen Hüseyin E., evine gitmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsüne bindi. Otobüse bindiği sırada Hüseyin E.'nin 65 yaş ve üzerindeki kişilere verilen ücretsiz toplu taşıma kartını manyetik cihaza okutması üzerine, halk otobüsü sürücüsü otobüse binen yolcunun 65 yaşının üzerinde olduğunu fark etti.İl Hıfzısıhha Kurulu kararı ile Kocaeli genelinde 65 yaş ve üzerindeki kişilerin 06: 00-10: 00 saatleri ile 16.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmasının yasak olması nedeniyle halk otobüsü sürücüsü, yolcuyu araçtan indirmek istedi. Uyarılara aldırış etmeyen Hüseyin E., boş bir halk otobüsünde boş bir koltuğa oturarak otobüsten inmek istemedi. Bunun üzerine halk otobüsü sürücüsü, otobüsü içindeki yolcularla beraber bekleterek polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerine "Bu son olsun bir daha olmayacak" diyen Hüseyin E., otobüsten indirildi. Polis ekipleri Hüseyin E.'ye uyarılarda bulundu. Hüseyin E.'nin otobüsten inmesi üzerine halk otobüsü yoluna devam etti.    


Kaynak: DHA

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