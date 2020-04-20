65 metrelik AVM'nin dış cephesinde onarımı dağcılar yapıyor
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23 Nisan, Güncel

65 metrelik AVM'nin dış cephesinde onarımı dağcılar yapıyor

65 metrelik AVM'nin dış cephesinde onarımı dağcılar yapıyorANTALYA'da bir alışveriş merkezinin dış cephesinde zarar gören LED'lerin onarım işini dağcılar yapıyor.

20.04.2020 14:38 | Son Güncelleme: 20.04.2020 14:42
65 metrelik AVM'nin dış cephesinde onarımı dağcılar yapıyor

65 metrelik AVM'nin dış cephesinde onarımı dağcılar yapıyor

ANTALYA'da bir alışveriş merkezinin dış cephesinde zarar gören LED'lerin onarım işini dağcılar yapıyor. Dağcılar onarımı tamamladığında, 23 Nisan akşamı AVM'nin dış cephesine Türk bayrağı yansıtılacak.

Kent merkezindeki 15 katlı bir alışveriş merkezi, dış cephesindeki aydınlatmalarını onarıma aldı. Özel bir şerit LED sisteminin döşeli olduğu ve bazı özel günlerin akşamında hareketli görseller ile Türk bayrağının yansıtıldığı dış cephe aydınlatmasının iki yerindeki kopukluk, dağcılar tarafından onarılıyor. Alışveriş merkezi yönetiminin anlaştığı iki dağcı, sabah erken saatlerde 65 metre yüksekliğindeki AVM'nin çatısına kurdukları güvenlikli sistem ve halatlarıyla aşağı sallanarak LED'lerin bakımını yapmaya başladı.

23 NİSAN'DA TÜRK BAYRAĞI OLACAK

Alışveriş merkezinin pazarlama müdürü Itır Elif Bayarı, fırtınadan dolayı LED'lerin zarar gördüğünü ve bunu çok önceden onarmak için planlamaya aldıklarını söyledi. Dağcıların bu işi kolayca ve güvenli bir şekilde tamamlayacağını düşünerek iki dağcıyla anlaştıklarını belirten Bayarı, şunları söyledi:

'Birçok noktasında fırtınadan dolayı arıza oluşmuştu. Bunların giderilmesi için dağcılarla çalışma kararı aldık. Onlar çatı kısmına gerdikleri özel güvenlikli halatlarıyla aşağı doğru inerek arızalı bölümlerin tamiratını yaptı. Bu daha önceden planlanan bir çalışmaydı. Zaten bu LED'ler yurt dışından geliyordu. Uzun zaman sürdü buraya gelmesi. Gelince de hemen çalışmalara başladık. Arızalı bölümlerin tamiri kısa sürede tamamlanırsa, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM'mizin dış cephesine bir Türk bayrağı yansıtacağız."

65 metrelik AVM'nin dış cephesinde onarımı dağcılar yapıyor

Kaynak: DHA

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