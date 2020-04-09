65 ilde fırsatçılara yönelik operasyon: 462 gözaltı, 316 hakkında işlem
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Jandarma, Güncel

65 ilde fırsatçılara yönelik operasyon: 462 gözaltı, 316 hakkında işlem

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 ilde 288 operasyon düzenlediğini açıkladı.

09.04.2020 12:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:05
65 ilde fırsatçılara yönelik operasyon: 462 gözaltı, 316 hakkında işlem

İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 ilde 288 operasyon düzenlediğini açıkladı. Bakanlık, operasyonlarda 462 kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınanlardan 192 kişiye adli, 124 kişiye idari işlem yapıldığını bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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