65 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 bin 423 şüpheli hakkında adli işlem

Narkotik ekiplerince son bir hafta içinde düzenlenen "sokak" operasyonlarında 4 bin 423 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Narkotik ekiplerince son bir hafta içinde düzenlenen "sokak" operasyonlarında 4 bin 423 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 65 ildeki narkotik birimlerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında "sokak" operasyonları yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda gözaltına alınan 4 bin 423 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Operasyonlarda 291 kilogram eroin, 392 kilogram esrar, 99 kilogram bonzai, 38 kilogram sentetik uyuşturucu, 64 kilogram afyon sakızı, 1,5 kilogram kokain, 1,25 kilogram kimyasallar, 4 bin 500 sentetik ecza, 390 bin uyuşturucu hap, 53 tabanca ve tüfek ile 219 bin 640 lira ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş