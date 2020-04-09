65 ilde 288 'koronavirüs' operasyonu düzenlendi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, izinsiz dezenfektan, kolonya ve maske üretimi yapanlara yönelik 9 Mart-8 Nisan'da 65 ilde 288 operasyon düzenlendi.
09.04.2020 12:46 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:46
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, izinsiz dezenfektan, kolonya ve maske üretimi yapanlara yönelik 9 Mart-8 Nisan'da 65 ilde 288 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 462 kişiden 192'si hakkında adli, 124'ü hakkında idari işlem yapıldı, 6 zanlı tutuklandı.
Kaynak: Dunya.com