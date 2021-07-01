65. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki Valiliğimizi Ziyaret Etti
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65. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki Valiliğimizi Ziyaret Etti

65. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki Valiliğimizi Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

KIRIKKALE (01. 07. 2021) 65. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı, Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Özhaseki, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindeki heyet ile birlikte Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

KIRIKKALE (01. 07. 2021) 65. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı, Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Özhaseki, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindeki heyet ile birlikte Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Sezer, Kırıkkale'de devam eden projeler ve mevcut çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özhaseki ve beraberindeki heyet ise Vali Sezer'e, nazik kabullerinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak: Habermetre

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65. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özhaseki Valiliğimizi Ziyaret Etti - Haberler
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