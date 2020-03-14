65 hizmet alımı personeline Büyükakın'dan müjde Hizmet alımı kapsamında çalışan 65 ilaçlama personeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadrosuna giriyor.

Hizmet alımı kapsamında çalışan 65 ilaçlama personeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadrosuna giriyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü'nde ilaçlama projesinde süreli ve hizmet alımı kapsamında çalışan 65 çalışanı sevindirdi. İlaçlama projesinde çalışan 65 personel, Hizmet alımı kapsamında çalışan 65 ilaçlama personeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadrosuna giriyor.Başkan Büyükakın ile görüşme talep etti. Talebi geri çevirmeyerek makamında 65 ilaçlama personeli ile görüşen Büyükakın, süreli ve hizmet alımı olarak görev yapan 65 personelin kadroya alınması talimatını verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA