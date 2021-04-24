65 bin TL'lik takı ve tespih çalan şahıs yakalandı

65 bin TL'lik takı ve tespih çalan şahıs yakalandı Şüpheli 45 saat kamera kaydı izlenerek tespit edildi Kayseri'de bir iş yerinin camını kırarak 65 bin TL değerinde gümüş takı ve tespih çalan şahıs, 45 saatlik kamera kaydı izlenerek tespit edildi.

65 bin TL'lik takı ve tespih çalan şahıs yakalandı

Şüpheli 45 saat kamera kaydı izlenerek tespit edildi

KAYSERİ - Kayseri'de bir iş yerinin camını kırarak 65 bin TL değerinde gümüş takı ve tespih çalan şahıs, 45 saatlik kamera kaydı izlenerek tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada şüpheli şahıs 130 parça çalıntı malzeme ile yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi Burç Caddesi'nde meydana gelen olayda gece saatlerinde bir iş yerinin camı kırılarak 65 bin TL değerinde gümüş takı ve tespih hırsızlığı meydana gelendi. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 38 adet güvenlik kamerası ve 45 saat kamera kaydı izlenerek hırsızlık suçunu A.Ç'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince 130 parça çalıntı malzeme ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan şahsın iş yerinin camını kırarak içeri girmesi çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

A.Ç., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURAN BULUT