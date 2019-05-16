65 Bin Kaçak Sigara Yakalandı

65 Bin Kaçak Sigara Yakalandı

Gaziantep polisi 3 farklı adrese düzenledikleri operasyon ile 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

65 Bin Kaçak Sigara Yakalandı

Gaziantep polisi 3 farklı adrese düzenledikleri operasyon ile 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı adrese düzenledikleri operasyon ile 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirirken, 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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