65 Bin Kaçak Sigara Yakalandı

Gaziantep polisi 3 farklı adrese düzenledikleri operasyon ile 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 farklı adrese düzenledikleri operasyon ile 65 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirirken, 8 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 8 şüphelilerin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA