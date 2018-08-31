65 Bin Gıda Alıcısı, İstanbul'da Bir Araya Gelecek

Gıda, ambalaj ve ev dışı tüketim sektörlerini bir araya getirecek CNR Food İstanbul, 5-8 Eylül'de gerçekleştirilecek.

CNR Food İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük gıda fuarı olma hedefiyle düzenlenen CNR Food İstanbul, CNR EXPO Yeşilköy'de düzenlenecek.

CNR Food İstanbul, gıda, içecek, ev dışı tüketim ürünleri ve tedarikçileri, paketleme ve ambalaj sektörlerinin aynı çatı altında buluştuğu tek platform olma özelliği taşıyor.

Fuarda ABD, Rusya, Brezilya, Meksika, Peru, Güney Kore ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu 86 ülkeden 65 bin yerli ve yabancı alıcı, bin 600'den fazla marka ile bir araya gelecek.

CNR Food İstanbul, CNR Holding kuruluşu İstanbul Fuarcılık tarafından İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu iş birliğinde organize edilecek.

Alım heyetine 200 yabancı firma temsilcisi katılacak

Gıda sektöründe dünyanın en önemli firmalarının katılacağı CNR Food İstanbul, ihracatçı firmalar için büyük fırsatlar sunacak.

Çekya, Hindistan, Rusya, Özbekistan, Çin ve Malezya'nın ulusal pavyonlarının yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Türkmenistan, Arnavutluk, İspanya, Kenya, Tayvan, İngiltere, Pakistan, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeden 200'e yakın yabancı firma, fuarda alım heyeti organizasyonuna katılarak ikili iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

CNR Food İstanbul, Hindistan, Çin, Çekya, Tayvan ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu pek çok ülkenin lezzetini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.