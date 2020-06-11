648 bin Sivaslı adına fidan dikilecek
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648 bin Sivaslı adına fidan dikilecek

648 bin Sivaslı adına fidan dikilecek Sivas'ta Bostancık Erozyon Kontrol Projesi kapsamında bölgeye 300 bin adet fidan dikiliyor Sivas'ta Bostancık Erozyon Kontrol Projesi kapsamında bölgeye 300 bin adet fidan dikiliyor Sivas Valisi Salih Ayhan, Ormancılık İşletme Müdürlüğü 'nün yürüttüğü...

11.06.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:23

648 bin Sivaslı adına fidan dikilecek

Sivas'ta Bostancık Erozyon Kontrol Projesi kapsamında bölgeye 300 bin adet fidan dikiliyor

SİVAS - Sivas'ta Bostancık Erozyon Kontrol Projesi kapsamında bölgeye 300 bin adet fidan dikiliyor

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ormancılık İşletme Müdürlüğü 'nün yürüttüğü Bostancık Erozyon Kontrol Projesi Kapsamında yapılmakta olan arazi çalışmalarını yerinde inceledi. Merkez Bostancık köyüne giderek bölgeyi ve yapılan çalışmaları inceleyen Ayhan, Orman İşletme Müdürü Sefa Duman'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Duman, ihale bedeli 305 bin TL olan projede 2 milyon metre karelik alana 300 bin fidan dikimi gerçekleştirileceği söyledi. Burada bir açıklama yapan Vali Ayhan, ağaçlandırma projelerine önem verdiklerini dile getirerek, Sivas'ın her yıl kapasitesini daha da artırarak toplumsal bilinç oluşturup, okulları, kurumları, sivil toplum örgütlerini seferber ederek fazla fidanı toprakla buluşturmanın mücadelesini verdiğini söyledi. Salih Ayhan, açıklamasının devamında, "Geçen medyada görmüşsünüzdür Sivas Akıncılar Elibüyük köyünde Selim amcanın çalışmasını. Hakikaten çok örnek bir çalışma. Rabbim bu topraklardaki Selim amcaların sayısını artırsın. Bu bilinçli bir kültür. Sadece Orman İşletme Müdürlüğümüzün tek başına başaracağı bir iş değildir. Bu toplumsal bir duyarlılık, farkındalık ve sahiplenmeyle olacaktır. Dolayısıyla elbette Orman İşletme Müdürlüğümüz bilimsel yönüyle, yönlendirmesiyle, ağaç ya da fidan takviyesiyle,desteğiyle bu iş olur ama vatandaşımız sahip çıkacak. Selim amca herkese güzel bir ders, örnek bir davranış sergilemiş oldu. Buradan da tekrar Selim amcayı tebrik ediyorum." dedi.

Her Sivaslı adına bir fidan dikilecek

Sivas Valisi Salih Ayhan, "Bizim şöyle bir düşüncemiz var. Sivasımızda yaşayan, 648 bin vatandaşın adına fidan dikelim. ve bu ağaçlarımız da sadece çam değil. Mahleptir, ahlat, alıç yani bu bölgenin dokusuna uygun bir şekilde. Bazen vatandaşlar sadece çam dikmemizi eleştiriyorlar, öyle değil. Dolayısıyla iklime uygun olan ağacın seçimine de hassasiyet gösteriyoruz. Ekim ayında 648 bin hedeflemiştik ama bunu revize edeceğiz gibi görünmektedir. İnşallah o gün Türkiye'de ses getireceğiz. İyi bir örgütlenmeyle iyi bir organizasyonla Sivas'ın sahiplenmesiyle çok güzel bir mesaj vereceğiz Türkiye'ye ve dünyaya. Sivas'a nefes olacağız ve bir ağaçlandırmayla tüm dünyanın en büyük ağaçlandırma organizasyonu gerçekleştirmek gibi bir hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

648 bin Sivaslı adına fidan dikilecek

Kaynak: İHA

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