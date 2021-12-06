'645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğunu gözlemliyoruz'

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ 12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın, ilaç fiyatlarının güncellenmesi gerektiğini belirterek, "Yapılan araştırmada 645 kalem ilacın piyasada zor bulunduğu, birçok vatandaşın ulaşamadığını gözlemliyoruz. Bu sayının artması için birçok yöntem var. Acilen fiyat kararnamesi güncellemesi gerekir" dedi.

Kayseri 12. Bölge Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Nuri Akın, son dönemde sektörde yaşadıkları sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşadıkları sürece değinen Akın, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomik anlamda yaşanan daralma eczacılara da yansımış durumda. Biz daha önce yaptığımız açıklamalarda 'ekonomik anlamda yaşanan iyileştirmeler eczacılara da yansımalı' demiştik. Finansal açıdan değerlendirildiğinde eczacılığın sürdürülebilirliği her geçen gün azalmakta. Biz her zaman öncelikli olarak halk sağlığını önemsiyoruz. Sonrasında eczacıların ekonomik kaygıları, dedik" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri

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