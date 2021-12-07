640 bin lira yasak av cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

640 bin lira yasak av cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
640 bin lira yasak av cezası

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan av denetimlerinde 40 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan av denetimlerinde 40 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor. Aralık ayının ilk haftasında av korumada 544 avcı denetlenirken, 40 avcıya idari işlem yapıldı. Yasadışı avda kullanılan 5 tüfek, 2 ses cihazı ile yasadışı avlanan 594 saka ve 5 canlı mühre ördeğe el konuldu. 68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi. - TEKİRDAĞ

640 bin lira yasak av cezası

640 bin lira yasak av cezası

640 bin lira yasak av cezası

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title