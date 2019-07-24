64 yıldır atık tenekelerden "huni" yapıyor - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki usta Erol Özcü, 10 yaşında bu yana atık yağ tenekelerinden huni ve yağ ölçme litresi yapıyor.

Çakır mahallesinde kaldırım kenarına koyduğu demir dolabında mesleğini icra eden Özcü, topladığı atık tenekelere şekil vererek hem geri dönüşüme hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Özcü, gazetecilere yaptığı açıklamada, babasından öğrendiği mesleğe 10 yaşında başladığı söyledi.

Sokaktan topladığı yağ tenekelerini demir makasıyla kesip, çekiçle şekil verdikten sonra kaynak yapıp huni ve yağ ölçme litresi yaparak para kazandığını dile getiren Özcü, şöyle konuştu:

"Bu mesleği 10 yaşında babamdan öğrendim. 40-50 yıl dükkanımız vardı, orada çalıştık. İşler bozulunca dükkanı kapattık. Seyyar çalışmaya başladım. Tek tük satılıyor. Ürünlerimi sokaktan topladığım peynir, yağ ve zeytin tenekelerinden yapıyorum. Lehim, tüp, ateş ve el emeği ile bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum. İşin büyüklüğüne göre bir ürün 2 ila 5 saatte yapılıyor. Fiyatları ise boy boy 13 lira ile 30 lira arasında değişiyor."

Erol Özcü'den alışveriş yapan çiftçi Ahmet Baştuğ da huniyi, traktöre ve diğer vasıtalara yağ koymak için kullanacağını belirtti.

Baştuğ, "Erol amcamız asırlık çınardır. İlçemizin medarı iftarıdır. 60-70 yıldır bu işi yapıyor. Elinden de her türlü iş gelir. Biz de ihtiyacımız olduğu zaman böyle malzemeleri alır, kendi köyümüze götürür, kullanırız." dedi.

Kaynak: AA