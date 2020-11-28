64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı

Bodrum'da yaşayan 64 yaşındaki mimar Engin Çolpan 11 ayda 1 milyon metre kulaç atarak bir rekora imza atı.

Bodrum'da yaşayan 64 yaşındaki mimar Engin Çolpan 11 ayda 1 milyon metre kulaç atarak bir rekora imza atı. Yaşıtlarının çoğu emeklilik hayatı yaşayan Çolpan, hedefinde yeni rekorlar olduğunu ifade etti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Master Yüzme Takımı sporcusu 64 yaşındaki Engin Çolpan 1 Ocak 2020 günü koyduğu yılda 1 milyon metre kulaç hedefine 1 ay erken ulaştı. Yılbaşından bu yana soğuk sıcak dinlemeden hemen hemen her gün düzenli bir şekilde yüzerek hedefine ulaşan Çolpan'ı son metrelerinde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Gece gündüz demeden ayda ortalama 90 bin metre kulaç atan, günde ortalama 5 bin metre kulaç atan Çolpan, 1 Milyon metreyi Ortakent Koyunda takım arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte yüzerek tamamladı. Engin Çolpan bugüne kadar kazandığı madalyaları da çocuklara armağan etti. Çolpan'ın bu başarısı LÖSEV'e de bir bağış kampanyasına dönüştü. LÖSEV'in internet sitesi üzerinden milyon yüzücüler başlığında açılan bağış bölümünde toplanan yardımlarla da destek olunabiliyor.

11 ayda 1 milyon metre kulaç attığını ifade eden Mimar Engin Çolpan "Bir milyonu bir parça geçmişiz. Biz takım olarak bütün arkadaşlarım sporu bir hayat biçimi olarak görüyoruz ve bunun yaygınlaşması için bu etkinliği düzenledik, bir milyon metre etkinliğini. Devam edeceğiz bir milyon metrelere önümüzdeki yıllarda. İnşallah bize katılanlar olur. Bodrum'da yaygınlaşır, Muğla'da yaygınlaşır, Türkiye'de yaygınlaşır. Tekrar ifade etmek istiyorum ki, sağlam kafa ve sağlam ruh salam vücutta bulunur. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı