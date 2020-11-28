64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı

28.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:09
64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı

Bodrum'da yaşayan 64 yaşındaki mimar Engin Çolpan 11 ayda 1 milyon metre kulaç atarak bir rekora imza atı.

Bodrum'da yaşayan 64 yaşındaki mimar Engin Çolpan 11 ayda 1 milyon metre kulaç atarak bir rekora imza atı. Yaşıtlarının çoğu emeklilik hayatı yaşayan Çolpan, hedefinde yeni rekorlar olduğunu ifade etti.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Master Yüzme Takımı sporcusu 64 yaşındaki Engin Çolpan 1 Ocak 2020 günü koyduğu yılda 1 milyon metre kulaç hedefine 1 ay erken ulaştı. Yılbaşından bu yana soğuk sıcak dinlemeden hemen hemen her gün düzenli bir şekilde yüzerek hedefine ulaşan Çolpan'ı son metrelerinde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı. Gece gündüz demeden ayda ortalama 90 bin metre kulaç atan, günde ortalama 5 bin metre kulaç atan Çolpan, 1 Milyon metreyi Ortakent Koyunda takım arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte yüzerek tamamladı. Engin Çolpan bugüne kadar kazandığı madalyaları da çocuklara armağan etti. Çolpan'ın bu başarısı LÖSEV'e de bir bağış kampanyasına dönüştü. LÖSEV'in internet sitesi üzerinden milyon yüzücüler başlığında açılan bağış bölümünde toplanan yardımlarla da destek olunabiliyor.

11 ayda 1 milyon metre kulaç attığını ifade eden Mimar Engin Çolpan "Bir milyonu bir parça geçmişiz. Biz takım olarak bütün arkadaşlarım sporu bir hayat biçimi olarak görüyoruz ve bunun yaygınlaşması için bu etkinliği düzenledik, bir milyon metre etkinliğini. Devam edeceğiz bir milyon metrelere önümüzdeki yıllarda. İnşallah bize katılanlar olur. Bodrum'da yaygınlaşır, Muğla'da yaygınlaşır, Türkiye'de yaygınlaşır. Tekrar ifade etmek istiyorum ki, sağlam kafa ve sağlam ruh salam vücutta bulunur. - MUĞLA

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı
64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı
64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı
64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı
64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı
64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı
64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı
64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
16 yaşındaki sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 6 ayda 1 milyon ziyaretçi
Dilek Yarımadası Milli Parkı'na 6 ayda 1 milyon ziyaretçi
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar
İstanbul Boğazı'nın buz gibi suyuna girip kulaç attılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Arınç Osman Kavala Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Ariana Grande İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Tolga Ciğerci Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 64 yaşındaki yüzücü 11 ayda 1 milyon metre kulaç attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 16:13:53. #1.14#
title