64'ünden sonra otomobil sürmenin keyfine vardı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde oturan ev hanımı Dudu Yılmaz, gençliğinden bu yana çok istediği otomobil kullanmanın keyfine 64 yaşından sonra vardı.

Evli ve üç çocuk annesi olan Yılmaz, eşinin de desteğiyle yıllardır hayalini kurduğu ehliyet almaya karar verdi. Kursu ve sınavları başarıyla geçerek ehliyetini alan Yılmaz, 1989 model "Renault Toros" otomobiliyle çarşıya, pazara, gezmeye, arkadaşlarına gidiyor.

Yılmaz, kursta öğrendiği bilgilerle aracının bakımını, temizliğini yapıp ona gözü gibi bakıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Dudu Yılmaz, 55 yaşında bir arkadaşının ehliyet almasının kendine cesaret verdiğini söyledi.

Eşinin işlerinin yoğun olduğunu, bu nedenle istediği yerlere gidemediğini anlatan Yılmaz, "Bu durum benim için de kolay olmuyor. O yüzden ben de ehliyetime kavuşarak böyle bir çözüm buldum. Ehliyetimi aldım, şimdi istediğim yere gidip geliyorum." dedi.

Yılmaz, ehliyet alma sürecinin ilk döneminde zorlandığını ama kurs eğitmeni Güray Öztahtalı'nın kendisine çok destek verdiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kurs hocamın çabası ve desteğiyle ben de hırs yaptım ve başardım. Bence tüm kadınlarımız ehliyet alabilir, yaşın sınırı yoktur. Eskiden ben de alamam diye düşünüyordum fakat öyle değilmiş. Yapamam diye bir şey yok, yapsınlar, uğraşsınlar daha sonra mükafatını alırlar. Ben önceden bu konuda eşime muhtaçtım şimdi değilim, hiç kimse yaşını başını düşünmesin. Kararlı olan herkes çalışarak bu işin üstesinden gelebilir."

Eğitmenlerinden kutlama

Yılmaz'ın ehliyet aldığı sürücü kursunun sahibi Güray Öztahtalı da Dudu Yılmaz'ın kendilerine ilk geldiğinde yaşı itibarıyla ehliyet alıp almamakta kararsız olduğunu anlattı.

Öztahtalı, Yılmaz'a kendisine yaşının bir önemi olmadığını, ehliyet almayı gerçekten isteyip istemediğini sorduklarını ifade ederek, "Çok hevesliydi almak istiyordu. Ona hemen bir eğitim programı hazırladık, yaklaşık üç ay sürdü. Daha sonra teorik eğitimlerini tamamlayınca ilk elektronik sınavını 84 puanla geçti." diye konuştu.

İlk geldiğinde Yılmaz'ın direksiyon bilgisinin hiç olmadığını belirten Öztahtalı, "Önce otomobile alıştırdık, daha sonra akan trafikte eğitimlerine başladık. Baktık ki umut vaat ediyor, biraz daha destek verdik ve ehliyetini aldı. Hatta sınav komisyonundaki öğretmenler de kendisini tebrik etti. Şu anda da özel aracını rahatlıkla kullanabiliyor. Köyüne, evine, hastaneye, markete, alışverişe her yere rahatlıkla gidebiliyor." dedi.

Yılmaz'ın imam nikahlı eşi Aydın Ulus ise eşine ehliyet alma sürecinde destek verdiği ifade ederek, "Maddi ve manevi tüm desteği yaptım. İlk gidişinde 84 puan aldı, daha sonra direksiyon sınavından da geçerek ehliyetine kavuştu. Kursa, sınavlara beraber gittik. Hayırlı olsun. Şimdi altında otomobil her işini kendi görüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA