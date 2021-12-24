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637 yerleşim yeri araç ulaşımına açıldı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kaplan - Haberler | Yerel

637 yerleşim yeri araç ulaşımına açıldıSİVAS Sivas'ta kar nedeniyle kapanan 637 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına açıldı.

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SİVAS (İHA) - 637 yerleşim yeri araç ulaşımına açıldı

SİVAS Sivas'ta kar nedeniyle kapanan 637 yerleşim yerinin yolu araç ulaşımına açıldı.

Sivas'ta bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı çok sayıda yerleşim yeri ile ulaşımın kesilmesine neden olmuştu. İl ve ilçe özel idaresi ekipleri tarafından sürdürülen karla mücadele çalışmaları neticesinde 637 yerleşim yolu araç ulaşımına açıldı. 24 köy yolunda ise karla mücadele çalışmaları sürüyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar geriledi Sivas'ta karla mücadele çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

637 yerleşim yeri araç ulaşımına açıldı

637 yerleşim yeri araç ulaşımına açıldı

637 yerleşim yeri araç ulaşımına açıldı

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