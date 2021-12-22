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633 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

AA - Haberler | Güncel

Kar nedeniyle kapanan yollar Yol açma çalışmaları Vatandaşlarla röportajlar Van'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar nedeniyle 633 yerleşim yerinin yolu kapandı.

VAN (AA) - Kar nedeniyle kapanan yollar

Yol açma çalışmaları

Vatandaşlarla röportajlar Van'da olumsuz hava koşulları ve yoğun kar nedeniyle 633 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kardan dolayı kent merkezi ile ilçelerdeki 633 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için 250 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

633 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

633 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

633 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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