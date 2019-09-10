10.09.2019 12:21

630 yıllık Kızlar Camii'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi

BATMAN - Ilısu Baraj suları altına kalacak olan Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te taşınan eserlerin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yerinden sökülen 630 yıllık Kızlar Cami'nin, yeni yerinde başlatılan restorasyon çalışmalarında sona doğru gelindi.

Ilısu Barajı nedeniyle sular altında kalacak eserleri korumaya yönelik düzenlenen çalışmalar kapsamında 12 Mayıs 2017 yılında ilk olarak Zeynel Bey Türbesi taşındı. Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasının ardından Artuklu Hamamı, İmam Abdullah Zaviyesi, Hasankeyf Kalesi Orta Kapısı, Eyyubi (Kızlar) Camisi, Sultan Süleyman Külliye Kapısı (Taçkapı) Çeşmesi ile Minaresi ve Er-Rızk Cami Minaresi taş taş sökülerek taşındı. Tur rehberi Çetin Yıldırımer,"Hepimizin bildiği üzere Hasankeyf Ilısu Barajı projesi ile karşı karşıya ve sona doğru gelindi. Temmuz ayından itibaren su tutulmaya başlanmıştı 75 kilometre aşağıda olan barajının olduğu yerde kısmen köyler su altında kaldı. Projelerin bitiş tarihi şubatta öngörülüyor, 8 ekimden itibaren yeni yol, yeni köprü faaliyete geçirileceği planlanılıyor. Taşınan 7 tarihi yapıların da restorasyon çalışmaları sona doğru gelindi. Eyyübi Kızlar Camisi, Sultan Süleyman Koç Camisi minaresi, El-Rızık Camisi, kale kapısı, efsunlu kapısı, İmam Abdullah Türbesi, hamam, Zeynel Bey Türbesi bunların hepsi arkeopark dediğimiz alanda toplanıyor, bütün yapılar burada konuşlandırılmış. Zaten küçük bir köprü var arada bu taraftan taşınan yapılar köprünün öbür tarafına konuşlandırıldı. Yeni yerleşim yeri de ziyaretçi akınına uğradı dolayısıyla bütün turlar şu an Zeynel Bey Türbesini ziyaret ediyor. Öbür yapılar da bittikten sonra umuyoruz ki bütün ziyaretçiler tekrardan Hasankeyf'e gelir" dedi.

Kaynak: İHA