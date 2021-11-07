630 kilometre pedal çevirip Aydın'ın toprağını Anıtkabir'e götürecekler

AYDIN (DHA) - AYDIN'dan 19 bisiklet sporcusu, 10 Kasım'da Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda olmak için yola çıktı. Bisikletliler, Aydın'ın toprağını 630 kilometre pedal çevirip Anıtkabir'e ulaştıracak.

Aydın Bisikletliler Derneği'nden 19 bisikletli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmak için pedal çeviriyor. Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndan yola çıkan sporcuları, aileleri ve bölge halkı alkışlarla uğurladı.

Murat Yalabık ise "Annem beni uğurlamaya geldi. Aydın'dan yola çıkıp 630 kilometre pedal çevirerek Ankara'ya varacağız. Hedefimiz 10 Kasım'da Ankara'da olmak" diye konuştu.