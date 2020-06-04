63 yıllık köşker İsmet amca, işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

63 yıllık köşker İsmet amca, işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor

MERSİN (İHA) – Mersin'de 55 yılı aynı dükkanda olmak üzere 63 yıldır köşkerlik yapan 77 yaşındaki İsmet Tamtı, korona virüs önlemleri kapsamında 3 aydır ayrı kaldığı işine geri dönerek, ayakkabı tamirine kaldığı yerden devam etmeye başladı.

63 yıllık köşker İsmet amca, işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor
04.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:53

MERSİN (İHA) – Mersin'de 55 yılı aynı dükkanda olmak üzere 63 yıldır köşkerlik yapan 77 yaşındaki İsmet Tamtı, korona virüs önlemleri kapsamında 3 aydır ayrı kaldığı işine geri dönerek, ayakkabı tamirine kaldığı yerden devam etmeye başladı. Mesleğe 15 yaşında başlayan İsmet amca, yeni normalleşmeyle yeniden iş başı yaptığı için çok sevinçli olduğunu söyledi.

Korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle alınan ilk önlemlerden biri olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dükkanını kapatıp evine kapanan İsmet Tamtı, yeni normalleşme süreciyle birlikte meslek sahibi yaşlıların kısıtlamadan muaf tutulması üzerine soluğu dükkanında aldı. Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde uzun yıllardın halk tarafından 'Bit Pazarı' olarak adlandırılan Zafer Çarşısındaki dükkanının kepengini bugün yeniden açan ve 77 yıllık ömrüne karşın hala çalışma azmiyle dolu olan İsmet amca, kaldığı yerden zanaatını icra etmeye başladı.

"Ömrümüz hep çalışmayla geçti"

Yeniden işbaşı yapmanın mutluluğunu İHA muhabiri ile paylaşan İsmet Tamtı, 1957 yılında 15 yaşındayken Adana'da mesleğe başladığını söyledi. O günden bugüne tam 63 yıldır kesintisiz çalıştığını belirten Köşker Tamtı, "Adana, Mersin, Tarsus, İstanbul, birçok şehirde çalıştım. Ömrümüz hep çalışmayla geçti. 1965'ten bu yana da bu dükkandayım. 65'ten bu yana buradan hiç çıkmadım" dedi.

Köşkerlik mesleğinin artık eskisi gibi olmamasından yakınan İsmet amca, "Zamanında 15 şehre iş yapardım, iyi zanaatkardım. O dönemlerde çok iş alıyordum birçok şehirden ama şimdi mahalleden bile yok. Küçük esnafın durumu hoş değil. Emekli maaşımızla idare ediyoruz" diye konuştu.

"Evde dırdır ediyor kadın, duramıyorum. Aylar sonra dükkanıma geldiğim için sevinçliyim"

Korona virüs önlemleri nedeniyle 3 aydır çalışmadığını, bugün yeniden iş başı yaptığını kaydeden Tamtı, "Bu süreçte dışarıya bile çıkmadım. Ekmeği bile torunlarıma, geline aldırıyoruz. Dışarıya bırakmadılar, evde kaldım hep. Bugün yeniden işimin başına geldim. Aylar sonra dükkanıma geldiğim için sevinçliyim. Evde dırdır ediyor kadın, evde duramıyorum. Burada arkadaşlarımın hepsi güler yüzlü. Burada çayımızı, kahvemizi içiyoruz, namazımızı kılıyoruz, sohbet ediyoruz, vaktimizi geçiriyoruz. Arkadaşlarımdan Allah razı olsun, hepsi de birbirine hürmet ediyor. Saygımız var insanlara. Elimizden geldiği kadar maddi-manevi bütün insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"47 senedir köşkerim"

Aynı çarşıda köşkerlik yapan, Mersin Ayakkabıcılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve sektörde bilirkişi olarak görev alan 54 yaşındaki Ayhan Kuş da çocukluğundan bu yana köşker olduğunu söyledi. Kuş, "35 yıldır ben işletiyorum dükkanı, çıraklığımı saymıyorum. Çıraklıkla birlikte 47 senedir yapıyorum bu mesleği" şeklinde konuştu.

Köşkerliğin şu anki durumunun vahim olduğunu belirten Kuş, "Köşkerlik şu an bitik durumda. Köşkerlik eskiden aranılan bir zanaattı. Eskiden çırak bulabiliyorduk ama şimdi biz son jenerasyonuz; ne çırak ne eleman yetişiyor. Bir de fabrikasyon olunca bütün ürünlerimiz hep imitasyon, ucuz. Bizim ürünlerimiz çok kıymetli olmadığı sürece yaptıran da yok yapmıyoruz da. Tamirat da pahalı. Daimi müşterilerimiz hala var. Kaliteli ürün alırlar, gelirler; biz de hiç sormadan ürünün en güzelini, en kalitelisini yaparız. Bizim her zaman klasik bir cümlemiz var, 'Ayakkabı ayakkabıcılardan alınır'. Nasıl ki, et kasaptan alınırsa ayakkabıyı da ayakkabıcıdan almak gerekir. İnsanlara AVM'lerden, marketlerden, işportadan ayakkabı almamalarını tavsiye etmiyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi Haber
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti Haber
Karantina süresi bir hafta daha uzatılınca mahalleli isyan etti
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi Haber
ABD'deki gösterilere destek veren FETÖ'cü Emre Uslu, Türkiye'yi hedef gösterdi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı 'Pişman değilim' dedi
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Psikolojik rahatsızlığı olan şahıs, 2 kardeşini uykusunda bıçakladı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
THY, yolculara hijyen seti vermeye ve uçuşlarda hijyen uzmanı görevlendirmeye başladı
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
İstanbul'da İSKİ çalışması sonrası yol çöktü, belediye otobüsü yola saplandı
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı, İmamoğlu'nu isim vermeden eleştirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Edibe Şahin Hasan Polatkan Adnan Menderes
Magazin Murat Boz Şeyma Subaşı Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Şenol Güneş Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 63 yıllık köşker İsmet amca, işine dönmenin mutluluğunu yaşıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 09:53:16. #1.14#
title