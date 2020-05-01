63 yıl sonra ikinci roket hamlesi
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63 yıl sonra ikinci roket hamlesi

63 yıl sonra ikinci roket hamlesi
01.05.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.05.2020 10:34

63 yıl sonra ikinci roket hamlesi Üniversite öğrencilerinden 1,5 ve 3 kilometre menzilli iki roket Türkiye'nin yerli ve milli savunma hamleleri öğrencilere ilham verdi Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1957 yılında bir grup lise öğrencisi tarafından başlatılan Türkiye'nin ilk füze çalışmaları...

63 yıl sonra ikinci roket hamlesi

Üniversite öğrencilerinden 1,5 ve 3 kilometre menzilli iki roket

Türkiye'nin yerli ve milli savunma hamleleri öğrencilere ilham verdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1957 yılında bir grup lise öğrencisi tarafından başlatılan Türkiye'nin ilk füze çalışmaları aradan geçen 63 yılın ardından Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı roket projeleri ile yeniden canlandı.

Bandırma'da 1957 senesinde bir grup lise öğrencisi tarafından başlatılan ve ilerleyen dönemlerde Amerika ve Rusya ile amatör uzay yarışına girecek kadar iddia kazanan füze çalışmaları, 1959 yılında fırlatılan ilk füze ile devam etti. İlk füzenin 40 metre yükseklikten denize çakılması sonrası çalışmalarında yılmayan öğrenciler ikinci denemede 750 metre irtifaya ulaşınca uluslararası basının ilgisini çekti. Amerika Basın Ataşeliği, öğrencilerle röportaj yaptı ve bu röportaj Amerika'da yayınlanmak üzere Amerika'ya gönderildi. Zamanla Kirkor Divarcı'nın da çalışmalara katılması ile öğrenciler 'Marmara 1' ismi verilen füze ile 900 metre irtifaya Marmara-2 ile de 15 bin metre irtifaya ulaşmayı başardı. Hedeflerini her geçen gün bir öteye taşımayı amaçlayan öğrencilere verilen destekler zamanla nedeni bilinmedik bir şekilde kesildi.

Bandırma'da 1957 ruhu geri döndü

Bandırma'da 1957 yılında başlayarak 1964 yılına kadar devam eden füze ve roket çalışmaları 63 yıl aradan sonra yeniden başladı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde kurulan Havacılık ve Uzay Topluluğu'nda öğrenciler yapımına başladıkları iki farklı menzilde roketle Eylül ayında Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacak.

13 kişiden oluşan "Nova Rocket Team" ve "Supernova Rocket Team" adı verilen iki farklı takımla festivale katılacak öğrenciler korona virüs salgını nedeniyle üniversite eğitimine ara verilmesi ile çalışmalarını evden sürdürerek eğitimin yeniden başlayacağı ve laboratuvarlarına kavuşacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.

Üniversite öğrencilerinden 1,5 ve 3 km menzilli iki roket

Teknofest 2020'de yarışmak üzere iki farklı kategoride hazırlanan iki takım Havacılık ve Uzay Topluluğu öğrencilerinden oluşuyor. Roket yarışması kapsamında Alçak İrtifa (1500 metre) Roket yarışmasında, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Onursal Çetin'in yaptığı "Nova Rocket Team", Orta İrtifa (3000 metre) Roket yarışmasında, danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Adem Dalcalı'nın yaptığı "Süpernova

Rocket Team", Bandırma'yı temsil edecekler.

Türkiye'nin son yıllarda başlattığı yerli ve milli savunma hamlelerinin ve Bandırma'da 63 yıl önce amatörce yapılmaya başlanan Türkiye'nin ilk füze ve roket testlerinin kendilerine ilham verdiğini ifade eden Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda Havacılık ve Uzay Topluluğu Başkanı Doğukan Topallar, Havacılık ve Uzay Topluluğu öğrencilerinin başlattığı roket projelerini İHA'ya anlattı. Topallar, "2 yıldır üzerinde çalıştığımız bir proje bu. Bu yıl kendimizi hazır hissettik ve çalışmalarımızı belirli bir seviyeye ulaştırdık. Bu nedenle Teknofest'e katılmaya karar verdik. Ekibimiz 13 kişi. İki farklı kategoride katılım sağlayacağız. Birinci bin 500 metre alçak irtifada yarışacak. İkincisi orta irtifada 3 bin metre irtifada yarışacak. Projelerimiz iki kademeli paraşüt sistemi ile çalışıyor. Maksimum irtifaya ulaştıktan sonra üzerinde bulunan faydalı yük dediğimiz ağırlığı bıraktıktan sonra iki kademeli paraşüt sistemini açarak aşağı iniyor. Birinci paraşüt diğerinden daha küçük olarak yavaşlatma amacıyla kullanılıyor. İkincisi ise yere 500-600 metre kala açılıyor ve istenilen uzaklığa inmesi sağlanıyor" dedi.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs pandemisinin roket çalışmalarını de etkilediğini ifade eden Doğukan Topallar, "Virüs salgınının en önemli etkisi bize üretim yapamamamız oldu. Üretim yapamadığımız için evlerimizden tasarım, kodlama ve analiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üretimde biraz aksadık. Bu nedenle yaz aylarında daha sıkı bir çalışma ile üretimimizi tamamlayacağız" diye konuştu.

Havacılık ve Uzay Topluluğu öğrencilerinden Ömer Öncal ise havacılığa ilgisi nedeniyle projeye katıldığını ifade ederek, "Ben projenin faydalı yük kısmında görevliyim. Salgın dönemi dolayısıyla da şu an evimizden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

"Türkiye'nin ilk roketi Bandırma'da fırlatıldığı için öğrencilerimiz bu ilhamla yola çıktı"

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, 2018 yılında kurulan yeni bir fakülte olduklarını ifade ederek, "Bilgisayar, elektrik ve elektronik mühendisliklerinde eğitim veriyoruz. Türkiye'nin ilk roket fırlatımı Bandırma'da gerçekleştiği için öğrencilerimiz de bu ilhamla yola çıktı. Bu motivasyonla bir kulüp kurdular ve bu yıl yapılacak Teknofest'e katılacağız. Ön elemeyi geçtiler, biz de her konuda destekliyoruz. İnşallah ikinci elemeyi de geçip Teknofest'e katılarak hem bizlerin, hem de Bandırma'nın roket ve füze alanındaki bu yeniden canlanışını başarıyla temsil ederler" dedi.

63 yıl sonra ikinci roket hamlesi

Kaynak: İHA

Manşet

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