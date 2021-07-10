63 yıl sonra Burhaniye'de buluştular

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ortaokulunun l957 yılı mezunları yıllar sonra bir kafede buluştu.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Ortaokulunun l957 yılı mezunları yıllar sonra bir kafede buluştu. Yaklaşık 35 kişilik eski arkadaşlar birlikteliklerinin keyfini ve mutluluğunu yaşarken, aralarında olmayan arkadaşlarını da yad ettiler.

Emekli Büyükelçi ve profesörlerin de aralarında bulunduğu 63 yıllık 35 arkadaş, sabah kahvaltısında hem sevinci hem hüznü paylaştı. Eski Milli Futbolcu Hikmet Tok'un söylediği Türk Sanat Müziği izleyenleri coştururken, hep birlikte şarkılara eşlik ettiler. Saatler süren kahvaltı da, Hikmet Tok'un çalıp söylediği şarkılar kulakların pasını silerken, unutulmaz dakikalar geçirdiler. Eski arkadaşların buluşmasına öncülük eden Yıldız Ersoy, buluşmaya katılan arkadaşlarına teşekkür etti. Ersoy, "Bizler artık ilerleyen yaşımıza karşın sevgiden, dostluktan hiçbir zaman uzaklaşmadık. Elimizden geldiğince eski okul arkadaşlarımız ile görüşmelerimizi hiç aralıksız sürdürdük. Ne mutlu bize bu gün burada uzun yıllar önce Burhaniye Ortaokulundan mezun olan arkadaşlarımız ile bir araya geldik ve hasret giderdik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Saynur Kınacı ise, " Uzun yılların arkadaşlığını hala o günlerdeki gibi hatırlıyorum. Artık eski dostluklar kolay kolay bulunmuyor. Ne mutlu bize. Kahvaltımıza katılan tüm dostlarımıza teşekkür ederim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı