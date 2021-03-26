63 yaşındaki zihinsel engelli kadına cinsel saldırıdan tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel
TUNCELİ'de Cafer Kültür (74), zihinsel engelli G.G. (63) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.
TUNCELİ'de Cafer Kültür (74), zihinsel engelli G.G. (63) adlı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Kültür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün Pertek ilçesine bağlı Akdemir köyünde meydana geldi. Cafer Kültür, iddiaya göre, zihinsel engelli G.G. adlı kadına, evine girerek, cinsel saldırıda bulundu. G.G.'nin yakınları, durumdan haberdar olduktan sonra jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, Kültür'ü gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Cafer Kültür, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM