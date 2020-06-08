63 yaşında diplomasını aldı, 67 yaşında kitap çıkarıp gelirini eğitim göremeyen kız çocuklarına...
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63 yaşında diplomasını aldı, 67 yaşında kitap çıkarıp gelirini eğitim göremeyen kız çocuklarına...

63 yaşında diplomasını aldı, 67 yaşında kitap çıkarıp gelirini eğitim göremeyen kız çocuklarına bağışladı -Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ev hanımı Perihan Beyaz, 63 yaşında ortaokul diplomasını almasının ardından 67 yaşında çıkardığı kitabın gelirini eğitim görmeye imkanı olmayan...

08.06.2020 20:28 | Son Güncelleme: 08.06.2020 20:33

63 yaşında diplomasını aldı, 67 yaşında kitap çıkarıp gelirini eğitim göremeyen kız çocuklarına bağışladı

-Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ev hanımı Perihan Beyaz, 63 yaşında ortaokul diplomasını almasının ardından 67 yaşında çıkardığı kitabın gelirini eğitim görmeye imkanı olmayan kız çocuklarına bağışladı

SİVAS - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde yaşayan ev hanımı Perihan Beyaz, 63 yaşında ortaokul diplomasını almasının ardından 67 yaşında çıkardığı kitabın gelirini eğitim görmeye imkanı olmayan kız çocuklarına bağışladı.

Akıncılar ilçesine yaşayan 67 yaşındaki 3 çocuk annesi Perihan Beyaz, köyünde okul olmadığı için eğitim alamadı. Okuma yazmayı babasının desteğiyle evde öğrenen Beyaz, açıktan eğitim alarak ilkokulu 60 yaşında, ortaokulu 63 yaşında bitirdi. Eğitim hevesiyle bir çok insana örnek olan yaşlı kadın, 67 yaşında "Beyaz Şiirler" isimli şiir kitabını internet ortamında yayınladı. Şiir kitabından elde ettiği 2 Bin lira geliri eğitim görmeye imkanı olmayan kız çocuklarına bağışladı. Beyaz, ikinci kitabı için ise şimdiden 50 şiir yazdı. Kendini örnek alan 8 kadının açıktan eğitim alarak ortaokul ve liseyi bitirdiğini belirip, çocuklarının eğitim almasına engel olan anne ve babalara çocuklarına destek olmaları çağrısında bulundu.

"Benim için kitap yazmak zor olmadı, zevk oldu"

Diploma almanın kendisi için her zaman bir hedef olduğunu belirten Beyaz, ilerleyen yaşına rağmen kitap yazmanın kendisi için zevk olduğunu söyledi. Beyaz, "Sıyrındı köyünden bir çiftçinin kızıyım. Köyümüzde hiç okul olmadığı için kızlar okuyamadı, erkeklerde köyümüzden ilçe merkezine giderek 1 saatlik yolda ilkokulu anca bitirdiler. Babam biz kızları kendi evinde okutmaya çalıştı ama diploma alamadık. Diplomasız olmak bana çok zor geldi. Evlenip geldim, çocukları okuttuk. Ben okuyamadım diye çocuklara çok önem verdik ve okuttuk hepsini. Boş kalınca tekrar okumaya başladım. İlkokulu burada 1 sınavla geçtim. Ortaokulu Sivas'a gidip gelerek 63 yaşından sonra okudum. İçimden şiir yazmak geldi, şiirlerimi yazdım. 3 Kaymakam geçti, üçü de söz verdi kitabımı basmaya üçü de yapmadı. Benimde oğlum ben üzülüyorum diye elimde de toplu para olmadığı için e-kitap olarak yayınladı. Kitabımı internet ortamında sattı. Satıştan elde ettiğim geliri getirdim Kaymakam beye verdim, oda okumaya imkanı olmayan kız çocuklarına verdi. İçimdeki uhde öyle geçti. Şimdi tekrar yazıyorum, ikinci kitabım çıkacak. Onu da basılı halde kitap olarak çıkaracağız. 150 şiirim var, e-kitapta. Onun dışında da 50 tane şiirim var ve yazmaya devam ediyorum. Okumaya imkanı olmayan kız çocuklarının eğitimi için 2 bin lira bağışta bulundum, şimdi tekrar satılıyor. Satışlar devam ederse gelirini yine bağışta bulunacağız. Benim için kitap yazmak zor olmadı, zevk oldu" dedi.

"Beni örnek alan 8 kadın okudu"

Yaşadığı ilçede 8 kadına azmiyle örnek olduğunu belirten Beyaz, "Geçmişteki imkanımız olmadığı için okuyamamıştık. Şimdi de rabbim her imkanı verdi, yaptık. Yapana zor olmaz. Okumayan kızlara okuyun diyorum. Okutmayan anne babalara da çocuklarınızı okutun, cahil kalmasın çünkü cahillik en kötü şeydir. Beni görenler örnek aldı, 7-8 tane kadın okudu. Ortaokul ve liseyi açıktan bitirdi "dedi.

"O mutluysa bende mutluyum"

Eşinin kitap yazması ve diploma almasıyla mutlu olduğunu belirten Mesut Beyaz, eşinin en büyük destekçisinin kendisi olduğunu söyledi. Beyaz, "Okur yazarlığı biliyordu, okuması yazması vardı ama diploması olmadığı için ben bu diplomayı alacağım dedi. Alacaksan ben sana destek olacağım dedim. Her türlü desteği verdim, Sivas'a götürdük-getirdik. Diplomasını aldı. Eşim mutluysa bende onun mutluğuyla mutluyum. Diplomaya hasretti. Diplomayı da aldı onun için mutluluk devam ediyor "dedi.

63 yaşında diplomasını aldı, 67 yaşında kitap çıkarıp gelirini eğitim göremeyen kız çocuklarına...

Kaynak: İHA

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