Samsun'un Alaçam ilçesinde Hıdrellez Şenlikleri kapsamında 626. Geyikkoşan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Recep Kara kazandı.

Alaçam Belediyesince düzenlenen güreşlere, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 400 güreşçi katıldı. Final müsabakasında Salih Erinç'i yenen, Recep Kara başpehlivan oldu.

Şenliği katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, güreşin milli kültürün önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Demircan, ilçeye 75 yataklı yeni bir hastane yapacaklarını da kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise baharın müjdesini Hıdırellez'i coşku içinde kutladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Allah bu birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Yüzyıllardır süren bu geleneğimizin temsilcisi olarak yine bir aradayız. Alaçamımız tıpkı Samsunumuzun dört bir köşesi gibi, tıpkı Türkiye'nin dört bir köşesi gibi her bir güzelliği hak etmektedir. Çok yakın bir zamanda doğalgaz ile de buluşacak ve çok sayıda projeler ile buluşacaktır."

Güreşleri, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta ve güreşseverler izledi.