626. Geyikkoşan Güreşleri'nde Başpehlivan Recep Kara

Samsun'un Alaçam ilçesinde Hıdrellez şenlikleri kapsamında gerçekleşen 626. Geyikkoşan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Recep Kara kazandı. Recep Kara başpehlivanlık kupasını Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan'ın elinden aldı.

Alaçam Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel Hıdırellez şenliklerinde vatandaşlar mesire alanına akın etti.Güreşler ise mesire alanın karşısında yeni yapılan güreş alanında yapıldı.Güreş sevenlerin yanı sıra Geyikkoşan mesire alanını dolduran vatandaşlar ise kasaplar tarafından hazırlanan kuzuları mangalda pişirerek piknik yaptı.

600 yılı aşkın geçmişi olan Geyikkoşan Yağlı Güreşleri'nde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen güreşçiler kıyasıya mücadele etti. Miniklerin karşılaşmalarıyla başlayan güreşler, pehlivanların kategorileri arttıkça güreş severlerin heyecanlarını da artırdı. Karadeniz'in Kırkpınarı olarak bilinen Geyikkoşan Güreşleri'nde kıran kırana geçen müsabakalar sonunda Recep Kara ile Salih Erinç, finalde karşılaştı. Rakibini güzel bir oyunla yenen Recep Kara, başpehlivanlığı kazandı. Ağalık yarışını 7 yıldır Geyikkoşan güreş ağalığını sürdüren Hasan Hasan, 100 bin TL ile kazandı. Hasan Hasan'a başkan Uyar teşekkür plaketi verdi. Güreş ağalığını kazanan Hasan Hasan ağalık koçunu Alaçam Belediyesi çalışanlarına bağışladı. Bafra Mehterem Takımı'nın gösterisi ise güreşlere renk kattı.

Geyikkoşan Güreşleri'nin Karadeniz'in Kırkpınar'ı olarak bilindiğini dile getiren Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, "Burada 600 yıllık geneli geride bırakıp 626. kez düzenlenen güreş etkinlikleri çerçevesinde bize bu güzel mekanı kazandıran başka genel başkan yardımcımız Çiğdem Karaarslan, eski bakanımız Akif Çağatay Kılıç bey ve emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Kaymakam Oğuz Alp Çağlar, "Günümüz teknolojisinde, modern çağda bir takım adetleri yaşatmak zorlaşıyor.Bir takım adetlerimizi, geleneklerimizi kaybediyoruz.Ama Alaçamda görüyorum ki her geçen yıl bir öncekinden daha coşkulu, daha katılımlı bir şekilde Geyikkoşan güreşlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

Zihni Şahin: "Hıdırellez bahar bayramınızı kutluyorum"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Hayatın, tabiatın tekrardan canlandığı, tekrar hayat bulduğu Hıdırellez gününde çok güzel bir ortamdayız. Hıdırellez bahar bayramınızı kutluyorum. Toplum hayatında belli özel günler vardır.İnsanları bir araya getiren, kaynaştıran, kardeşlik ve dostluk duygularının kenetlendiği, güçlendiği günler vardır. Hıdırellez de bizim böyle önemli günlerimizden birisi" diye konuştu.

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Bizler ata sporuna sahip çıkarak aslında birlik beraberliğimizi koruyoruz.Zira Türkiye şu anda uluslar arası güçlerin enderesi altında. Bunlara karşı verebileceğimiz en büyük cevap birlik ve beraberliktir" şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcı Çiğdem Karaarlan, "Birliğimizi, beraberliğimizi baharın müjdecisi bir günde hep birlikte kutluyoruz.Yüzyıllardır süren bir geleneğin bugün temsilcileri olarak yine bir aradayız" dedi.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan ise, "Güreş sporu bizim milli kültürümüzün önemli bir hamurudur. Bizi biz yapan, kaynaştıran değerlerimizden biridir.Burada bu topraklarda bu tarihi değerlerimizi yaşatma zorunda Alaçam ve bölgenin insanı üzerine düşeni yapıyor bizde sizlere vazifemizi yerine getirmek, bu çalışmalarınızı daha güzel bir ortam yapmanızı sağlamanız için bu güzel tesisi Alaçamımıza kazandırdık. Alaçamımız, Türkiyemiz, Samsunumuz her türlü güzelliğe sahip. Yeni dönemde Alaçamımıza yeni bir hastane lazım. Baktık değerlendirdik, eski hastane yetmiyor. Adı üzerinde eski hastane Yeni 75 yataklı bir hastaneyi, 100 yatak kapasitesiyle birlikte Alaçam'ın hizmetine sunmak üzere bu sene programımızda temeli atıp hızla inşaatını yükselteceğiz"diye konuştu.

Güreşleri ayrıca, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, MHP Grup Başkan Vekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Danıştay Üyesi Osman Tural, AK Parti Samsun Milletvekili aday adayı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ilçe başkanları ve çok sayıda güreş sever izledi. - SAMSUN