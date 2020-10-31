62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı
31.10.2020 05:50 | Son Güncelleme: 31.10.2020 05:55
-Arama kurtarma ekiplerinin çalışması -62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkartılıp ambulansa taşınması 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.
-Arama kurtarma ekiplerinin çalışması
-62 yaşındaki Emine Eren'in enkazdan çıkartılıp ambulansa taşınması 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı