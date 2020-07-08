62 yaşındaki adam yıldırımdan etkilenip öldü
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62 yaşındaki adam yıldırımdan etkilenip öldü

Zonguldak'ta sabah saatlerinde yıldırım düştüğü sırada kalbi duran 62 yaşındaki Galip Keskin yaşamını yitirdi.

62 yaşındaki adam yıldırımdan etkilenip öldü
08.07.2020 11:23 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:26

Zonguldak'ta sabah saatlerinde yıldırım düştüğü sırada kalbi duran 62 yaşındaki Galip Keskin yaşamını yitirdi. İl merkezi ve ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle su birikintileri meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta sabahın erken saatlerinden itibaren gök gürültülü, şiddetli yağış etkili oldu. Meteorolojiden yapılan sarı uyarının ardından sabah 05.00 itibariyle başlayan yağış, il genelinde etkisini sürdürdü.

Merkeze bağlı Kalaycıoğlu köyünde yaşayan 62 yaşındaki Galip Keskin'in, yıldırım düştüğü sırada kalbi durdu. Köy Muhtarı Yalçın Kalaycıoğlu, talihsiz adamın korkudan kalbinin durmuş olabileceğini öne sürerek kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonucu belli olacağını belirtti. Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İncele Müdürlüğü ekipleri de olay yerine giderek inceleme başlattı.

Kozlu ilçesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çaycuma ilçe merkezinde de kısa süreli şiddetli yağışın ardından cadde sular altında kaldı. Su basan bazı iş yerlerinde tahliye çalışması yapıldı.

Alaplı ilçesinde de yağış sonrası caddede su baskınları yaşandı. İl merkezinde de küçük çapta su baskınlarının ardından belediye ekipleri mazgallarda temizlik çalışması yaptı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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