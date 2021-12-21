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62 yaşındaki adam kıraathanede okumayı öğrendi

62 yaşındaki adam kıraathanede okumayı öğrendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 62 yaşındaki yüzde 50 işitme ve görme engelli adam, her gün gittiği kıraathanede okumayı öğrendi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 62 yaşındaki yüzde 50 işitme ve görme engelli adam, her gün gittiği kıraathanede okumayı öğrendi.

İşitme ve görme engelli Yahya kahraman (62), Osmaniye mahallesinde faaliyet gösteren kıraathanede, işletme sahibi ve müşterilerin desteği ile okumayı öğrendi. Kitaplar ve gazeteler üzerinde yapılan eğitimde 5 ayda okumayı söktü. İşletme sahibi Abdullah Kaldırım'ın neredeyse her gün ilgilendiği Kahraman, gazeteler üzerindeki haber yazılarında alfabeyi öğrendi. Alfabeyi öğrenen Kahraman, kısa sürede okumayı söktü. Yakında ise yazmayı öğrenecek.

Açıklama yapan işletme sahibi Abdullah Kaldırım, "Yahya amcayı yıllardan beri tanıyorum. Tanıştığımızdan beri kahveye geliyor oturuyoruz konuşuyoruz sohbet ediyoruz okuma yazması olmadığı için okuma yazmasını geliştiriyoruz. işitme ve görme kısmen engelli zorda olsa bizi görüp söylediklerimizi duyabiliyor bunları geliştirmek için Yahya amcayla burada ilgileniyoruz konuşuyoruz sadece Yahya değil onun gibi bi rsürü kişi daha var burada. Bizim kütüphanemiz var burada kitap okumak isteyen veya gazete okumak isteyen güncel olayları takip etmek isteyenler oturuyorlar. Burası çok eski bir kahve İnegöl'ün çok eski kahvesi burayı alalı 20 sene oldu. 20 senedir buradayız insanları çok iyi tanıyoruz esnafı çok iyi tanıyoruz. Esnaf'a yönelik de hizmetlerimiz var. Okumanın yaşı yok." dedi. - BURSA

62 yaşındaki adam kıraathanede okumayı öğrendi

62 yaşındaki adam kıraathanede okumayı öğrendi

62 yaşındaki adam kıraathanede okumayı öğrendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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