62 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu
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62 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

62 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu olduMALATYA'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hacı İşler (62), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek, evine uğurlandı.

20.05.2020 17:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:38

62 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

MALATYA'da, koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hacı İşler (62), sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edilerek, evine uğurlandı.

Rahatsızlanınca 3 Nisan'da Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hacı İşler'e yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan İşler, sağlığına kavuştu. Hastaneden bugün taburcu olan İşler, doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. Evinde de 14 gün karantinada kalacak olan Hacı İşler, sağlığına kavuşmasında emeği olanlara teşekkür ederek, "Doktorlarım çok iyi ilgilendi benimle. Şu anda gayet iyiyim. Hastaneye nasıl kaldırıldım bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama şunu söyleyeyim; insanlar evden dışarı çıkmasınlar, hayatta, sağlıkta kalsınlar" dedi.

62 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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