62 yaşında Korona virüsü yendi 62 yaşında Korona virüsü yendi 20 günlük yoğun bakımın ardından alkışlarla servise çıkarıldı Malatya'da Korona virüs salgınına yakalanan ve 20 gün solunum cihazına bağlı kalan 62 yaşındaki Hacı İ. virüsü yenerek alkışlarla servise çıkarıldı.

62 yaşında Korona virüsü yendi

20 günlük yoğun bakımın ardından alkışlarla servise çıkarıldı

MALATYA - Malatya'da Korona virüs salgınına yakalanan ve 20 gün solunum cihazına bağlı kalan 62 yaşındaki Hacı İ. virüsü yenerek alkışlarla servise çıkarıldı.

Hacı İ isimli hasta Korona virüs (Covid-19) belirtileri ile 26 gün önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yoğun bakım servisinde entübe edilip solunum cihazına bağlanan şahsa, yoğun bakım ekibi tarafından 20 gün boyunca solunum cihazına bağlı takip ve tedavisi yapıldı. 22 Nisan 2020 tarihinde solunum cihazı çıkarılıp takip altına alınan şahıs, bu gün yoğun bakım tedavisini tamamlanarak, hastane görevlileri tarafından alkışlarla servise çıkarıldı.

Bir süre gözetim altında tutulacak olan hastanın önümüzdeki günlerde taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA