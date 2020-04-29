62 yaşında korona virüsü yendi Malatya'da korona virüs salgınına yakalanan ve 20 gün solunum cihazına bağlı kalan 62 yaşındaki hasta, virüsü yenerek alkışlarla servise çıkarıldı.

Malatya'da korona virüs salgınına yakalanan ve 20 gün solunum cihazına bağlı kalan 62 yaşındaki hasta, virüsü yenerek alkışlarla servise çıkarıldı.

Hacı İ. (62) isimli hasta korona virüs (Covid-19) belirtileri ile 26 gün önce Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Yoğun bakım servisinde entübe edilip solunum cihazına bağlanan hastanın, yoğun bakım ekibi tarafından 20 gün boyunca solunum cihazına bağlı takip ve tedavisi yapıldı. 22 Nisan'da solunum cihazı çıkarılıp takip altına alınan hasta, bugün yoğun bakım tedavisi tamamlanarak, hastane görevlileri tarafından alkışlarla servise çıkarıldı. Bir süre gözetim altında tutulacak olan hastanın önümüzdeki günlerde taburcu edilmesinin planlandığı kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA