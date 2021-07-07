62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde halk oyunları gösterileri yapılıyor

62.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında gösteriler sergileyen yerli halk oyunları ekipleri izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

62.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında gösteriler sergileyen yerli halk oyunları ekipleri izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

Akşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Border Bornova Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, Hotead Halk Oyunları Topluluğu, Gaziantep Delde Delyanlılar Gençlik ve Spor Kulübü, Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ekipleri tarafından şehrin çeşitli meydanlarında gösteriler sunuluyor.

Grupların birbirinden güzel gösterileri seyirciler tarafından büyük beğeniyle izleniyor.

10 Temmuz akşamına kadar devam edecek olan şenlikler kapsamında halk dansları ekipleri, çeşitli meydan ve mahallelerde gösterilerini sergilemeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun