62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde halk oyunları gösterileri yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde halk oyunları gösterileri yapılıyor

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde halk oyunları gösterileri yapılıyor
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

62.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında gösteriler sergileyen yerli halk oyunları ekipleri izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

62.Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında gösteriler sergileyen yerli halk oyunları ekipleri izleyenlere keyifli dakikalar yaşatıyor.

Akşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Border Bornova Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü, Hotead Halk Oyunları Topluluğu, Gaziantep Delde Delyanlılar Gençlik ve Spor Kulübü, Mamak Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ekipleri tarafından şehrin çeşitli meydanlarında gösteriler sunuluyor.

Grupların birbirinden güzel gösterileri seyirciler tarafından büyük beğeniyle izleniyor.

10 Temmuz akşamına kadar devam edecek olan şenlikler kapsamında halk dansları ekipleri, çeşitli meydan ve mahallelerde gösterilerini sergilemeye devam edecek.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde halk oyunları gösterileri yapılıyor
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde halk oyunları gösterileri yapılıyor
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde halk oyunları gösterileri yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş İbrahim Selim Selin Şekerci Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde halk oyunları gösterileri yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:46:07. #1.15#

title