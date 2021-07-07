62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Action Team gösterisi nefes kesti
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62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Action Team gösterisi nefes kesti

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Action Team gösterisi nefes kesti
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında sahne alan Action Team'in gösterisi, izleyenlerin beğenisini topladı.

62. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri kapsamında sahne alan Action Team'in gösterisi, izleyenlerin beğenisini topladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, 2 seans halinde gerçekleştirilen gösteride Action Team üyeleri, bisiklet ve tekerlekli paten ile rampada birbirinden tehlikeli ve akrobatik hareketler sergiledi.

Gösteriyi izleyen vatandaşların yüreklerini ağzına getiren grup üyeleri, basketbol topları ile yaptıkları gösteride zaman zaman seyirciyi de gösteriye dahil ederek keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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