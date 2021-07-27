62. sokakta altyapı ve üstyapı için çalışmalar başladı
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62. sokakta altyapı ve üstyapı için çalışmalar başladı

62. sokakta altyapı ve üstyapı için çalışmalar başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından 2000 Evler Mahallesi'ndeki 62. Sokakta altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalara başlandı.

2000 Evler Mahallesi'nde bulunan ve İl Özel İdare Petrolü arkasından başlayarak Üniversite Kavşağı'na kadar uzanan 62. Sokak dün gece trafiğe kapatıldı.

Mevcut altyapısındaki sıkıntılar nedeniyle zaman zaman su kesintilerinin yaşandığı ve parke taşla kaplı olan sokakta Fen İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince altyapı yenileme ve üstyapı çalışmalarına başlandı.

İlk olarak içme suyu hattı yenilenecek olan sokakta Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ayrıca ilk kez yağmur suyu hattı da oluşturacak.

Hem eski içme suyu borularından kaynaklı su kesintilerine son verecek hem de aşırı yağışlarda sokakta oluşan su birikintilerini önleyecek olan belediye ekipleri böylelikle sokağı sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturacak.

Altyapının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yaya kaldırımları yenilenecek olan sokağı sıcak asfalt konforu ile buluşturacak olan Nevşehir Belediyesi ayrıca bölgenin aydınlatma sistemini de değiştirerek modern bir görünüm kazandıracak.

Kaynak: Bültenler

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