62 kez erişime engellenen sendika.org'a AYM'den 5 sene sonra yanıt: Eylem, ifade özgürlüğü ihlali 62 kez erişime engellenen sendika.org'a Anayasa Mahkemesi 5 sene sonra yanıt verdi. Mahkeme kapatma eylemini 'ifade özgürlüğü ihlali' olarak değerlendirdi.

Anayasa Mahkemesi, "www.sendika.org" internet sitesine getirilen erişim engeline yapılan başvuruyu yaklaşık 5 sene sonra görüşerek bu eylemde "ifade özgürlüğü ihlali olduğuna" karar verdi.

Mahkeme, kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasak kararını kaldırmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com