62 kez erişime engellenen sendika.org'a AYM'den 5 sene sonra yanıt: Eylem, ifade özgürlüğü ihlali
62 kez erişime engellenen sendika.org'a Anayasa Mahkemesi 5 sene sonra yanıt verdi. Mahkeme kapatma eylemini 'ifade özgürlüğü ihlali' olarak değerlendirdi.
12.03.2020 10:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:15
Anayasa Mahkemesi, "www.sendika.org" internet sitesine getirilen erişim engeline yapılan başvuruyu yaklaşık 5 sene sonra görüşerek bu eylemde "ifade özgürlüğü ihlali olduğuna" karar verdi.
Mahkeme, kararı veren sulh ceza hakimliğinden yasak kararını kaldırmasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com