62 bin 500 kişinin mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşviki ödendi
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62 bin 500 kişinin mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşviki ödendi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı.

62 bin 500 kişinin mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşviki ödendi
26.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:40

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen mesleki yeterlilik sınavlarından 1 Ocak-16 Mart'ta başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanmış kişilere, teşvikten yararlanıp, sınav ve belge ücretlerini geri alabilme imkanı sağladıklarını anımsattı. Bakan Selçuk, 26 Mart'ta yürürlüğe giren kanun ile pandemi kapsamında olumsuz etkilenen üretimin, nitelikli iş gücü ile desteklenmesi kapsamında 'İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacak mesleki yeterlilik belgesi teşvikinin 2022 yılına kadar süreceğini kaydetti. Selçuk, 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon lira tutarındaki mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini bildirdi.Bakan Selçuk, "Mesleki Yeterlilik Kurumu'muz, ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve sivil toplum kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde çalışma hayatında ihtiyaç duyulan meslek standartlarını belirliyoruz. Pandemi sebebiyle bazı sektörlerde olumsuz etkilenen üretim süreçlerini nitelikli ve belgeli iş gücü ile ivmelendirerek daha iyi bir konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. 

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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