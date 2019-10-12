618 firmaya ait 1211 parti taklit ürün listelendi: Bal, çay, yemeklik yağ, zeytin yağı

12.10.2019 16:51

Tarım ve Orman Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 618 firmaya ait 1211 parti ürün kamuoyuna açıklandı.



Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi. Euronews.com'da Görüntüle