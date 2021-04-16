613 araçta trafik ve korona virüs denetimi
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613 araçta trafik ve korona virüs denetimi

613 araçta trafik ve korona virüs denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki farklı noktalarda 613 araçta trafik ve korona virüs denetimi yaptı.

Amasya'nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki farklı noktalarda 613 araçta trafik ve korona virüs denetimi yaptı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen trafik ve korona virüs denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kurallarının yanı sıra sürücülerde korona virüs denetimi de yapıyor. Ekipler, denetimlerinde sürücü ve vatandaşlara korona virüs konusunda uyarılarda bulunuyor. Çınar Kavşağında uygulama yapan trafik ekipleri, hususi araçların yanı sıra ticari taksi ve dolmuşları da durdurarak, emniyet kemeri, yolcu alımları ve korona virüse karşı uygulanan tedbirleri denetledi.

Denetimler sırasında trafik ve korona virüs kurallarına riayet etmeyen 55 araç sürücüsüne 22 bin 500 lira cezai işlem uygulandı. - AMASYA

613 araçta trafik ve korona virüs denetimi
613 araçta trafik ve korona virüs denetimi
613 araçta trafik ve korona virüs denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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