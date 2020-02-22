22.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:03

İlçe ilçe gezerek vatandaşlara kuaför hizmeti götüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı, Finike, Demre, İbradı ve Alanya'da 612 vatandaşa kuaför hizmeti verildi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför Tır'ı kırsal bölgeleri karış karış dolaşarak ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor. Finike kırsalında 3 gün kadın ve erkekler için hizmet veren Mobil Kuaför vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Finike'de Yazır, Gökbük, Dağbağ, Ernez, Arif ve Yalnız mahalleleri olmak üzere toplam 6 mahallede 225 vatandaşa hizmet verildi.



Yazır Muhtarı Ramazan Çalışgan köylerinde berber olmadığını belirterek "Vatandaşlarımız tıraş olmak için Cumadan Cumaya, Finike'ye bir giden olursa berber yüzü görüyordu. Uzak yakın demeden hizmeti köylümüzün ayağına getiren Muhittin Başkanıma çok teşekkür ediyorum" dedi. Arif Muhtarı Zülfikar Tangut da hizmetten çok memnun olduklarını dile getirdi.



Demre'de 127 vatandaş faydalandı



Mobil kuaför ekibi Demre'nin Çevreli, Çağmak, Belören, Köşkerler, Yavu ve Davazlar mahallelerini dolaşarak 127 vatandaşın saç kesimi ve bakımlarını yaptı. Ekipler 3 gün boyunca 5 mahalleyi gezerek kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk tüm vatandaşlara hizmet verdi. Mahallelerinde kuaför ve berber olmadığı için ayaklarına kadar gelen bu hizmetten son derece memnun olan mahalle sakinleri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Mobil Kuaförün üçüncü durağı İbradı'da 136 vatandaş hizmetten yararlandı.



Mobil Kuaför Tırı, Alanya'nın batı mahallelerinde de hizmeti vatandaşın ayağına götürdü. İki gün Alanya'da hizmet veren Mobil Kuaför ilk gün, Alara, Çakallar, Saburlar, Karamanlar ve Orhan, ikinci gün ise, Gözübüyük, Güney, Burçaklar ve Yenice mahallelerinde genç, yaşlı, kadın erken ve çocuklara kuaför hizmeti verdi. Engelli ve yatalak hastalar da evlerinde ziyaret edilerek kuaförlük hizmetlerinde yerinde verildi. Alanya'da iki gün mesai yapan Mobil Kuaför toplam 126 kişiyle buluştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA