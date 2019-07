61 yıllık lezzet turist çekiyor

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ayhan Toran, 61 yıldır dondurma yapıyor.

Tire'yi ziyaret eden yerli turistler çeşit çeşit meyveden dondurma yapan Toran'ın iş yerine uğramadan geçmiyor.

Tire'de çırak olarak başladığı dondurma sektöründe 61 yılı geride bırakan Toran, ilerleyen yaşına rağmen mesleğine devam ediyor.

Ayhan Toran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işini çok sevdiğini ve sağlığı elverdiği sürece sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Yaptığı dondurmanın ham maddesinin salep olduğunu anlatan Toran, şöyle konuştu:

"Salebi un haline getirdikten sonra bunu süt ve sakızla bir araya getiriyorum. İmalathanemde birçok meyveden dondurma yapıyorum. Herkesin seveceği çeşidimiz var. Karadutlu, incirli, cevizli, çilekli, muzlu, portakallı, limonlu ve acı bademli dondurmalar yapıyorum. Bu kullandığım meyveler taze oluyor. İnsanlar tadından da zaten anlıyor."

Dondurmaya güzel tadı veren sırrın kullandığı doğal malzemeler olduğuna dikkati çeken Toran, bundan dolayı kent dışından çok sayıda sipariş aldığını ifade etti.

Bölgede yetişen hemen hemen her meyveden dondurma yaptığını anlatan Toran, "Meyveleri taze alıyorum, bunu da süt ve saleple birleştiriyorum. İşimi severek yapıyorum bence bu işin sırrı burada. İnşallah önümüzdeki günlerde zencefilli ve hurmalı dondurmayı da müşterilerimin beğenisine sunacağım." diye konuştu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen Şeyda Kütübü, tarihi bir şehir olan Tire'yi sık sık ziyaret ettiğini belirterek, "Ayhan ustanın dondurmasını tatmadan evimize dönmüyoruz. Herkese tavsiye ediyorum çünkü sakızlı, acı bademli ve kavunlu dondurması mükemmel. Şimdi soğutma kabında yakınlarıma da götürüyorum." ifadesini kullandı.

Hülya Özgünler de "Ayhan amcanın dondurmasının methini duyduk. Aradık, sorduk ve bulduk. Dondurması çok güzel." dedi.

Nursen Yıldırım bir yakınının tavsiyesi üzerine İstanbul'dan geldiği Tire'de Ayhan ustanın dondurmasını çok beğendiğini anlatarak, "Burada her çeşit dondurmanın tadına baktık. Muhteşem bir lezzet." değerlendirmesinde bulundu.

