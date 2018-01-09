61 yıllık gazeteciden müze talebi

Sivas'ta yaşayan 61 yıllık gazeteci Yücel Gölal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile yaptığı çağrıda Sivas'ta "basın müzesi" kurulmasını istedi.

SİVAS - Sivas'ta yaşayan 61 yıllık gazeteci Yücel Gölal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile yaptığı çağrıda Sivas'ta "basın müzesi" kurulmasını istedi.

Sivas'ta yaşayan 71 yaşındaki Yücel Gönal, tam 61 yıldık aktif olarak gazetecilik yapıyor. 61 yılda 41 farlı, yerel, ulusal gazete ve haber ajansında çalışan emektar gazeteci geçmişten bu güne kadar onlarca basın ve tanıtma kartına sahip oldu. Gönal 61 yıl boyunca yaptığı haberleri ve çektiği fotoğrafları büyütüp ileride bunları sergilemek üzere şimdilik bir meslek atölyesinde saklıyor. Gönal'ın ilginç basın atölyesinde Sivas'ın ve Türkiye'nin geçmişine ışık tutan bir çok eserin yanında basın sektöründe kullanılan eski teknolojiler de yer alıyor. Gönül'ın bu atölyesi adeta Türkiye'nin basın müzesi gibi.

Sergi açmak istiyor.

Gönal, gazetecilik mesleğini 61 yıldır ilk gün ki heyecan ile sürdürdüğünü ifade edip, "1957 yılından günümüze kadar gazetecilik mesleğini sürdürdüm. 61 yıla merhaba dedim. Halen de devam ediyorum. Bu yıllar içerisinde çektiğim fotoğrafları büyütüp ileride bir sergi açmak istiyorum."dedi.

İmkanlar çok gelişti.

Gönal, 61 yıl içerisinde mesleki imkanların çok değiştiğini ve geliştiğini belirterek, "Haberleri telefonla yazdırırdık. Önemli fotoğrafları taksi ile Ankara'ya götürdüğüm zamanları bilirim. PTT ile defalarca mahkemelik oldum. Sürekli hatları meşgul ettiğim için bir çok kez ifade verdim. Şimdi ise teknoloji çok gelişti. Anında haberi merkeze ulaştırabiliyorsunuz. Beş dakikada bir gazetenin baskıya girmesi mümkün." Dedi.

Gazetecilik özveri ister.

Gazeteciliğin özveri isteyen bir meslek olduğunu belirten Gönal, "Bu beslek sevgi ve özveri ister. Ben bu meslekten dolayı öğretmen okulunu bıraktım. Bana 61 yılda 41 farklı kuruluşta gazetecilik yapmanın gururu yetiyor. Halen de mesleğime olan sevgimden kopamadım. İçimdeki heyecan ilk gün ki gibi yaşıyor."dedi.

Sivas'ta basın müzesi kurulsun.

Gönal en büyük isteğinin Sivas'ta kurulacak bir basın müzesini görmek olduğunu belirtip, "Türk basın tarihinde Sivas'ın yeri çok önemlidir. Sivas'ta ulusal gazeteler basılmıştır. İstanbul Ulus gazetesi bile Sivas'ta basılmıştır. Benim en büyük hayalim bu kentte bir basın müzesi kurulmasıdır. Sivas'ta bir basın müzesi açılsın" dedi.