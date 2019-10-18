61 yıldır bakırcılık yapıyor

18.10.2019 11:09

BURDUR'da bakırcı ustası Hasan İmrak (72), 61 yıldır bakırcılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Çırak bulamamaktan dert yanan İmrak, "Mesleklere hiç heves yok. Bu yüzden günden güne ölüyor" dedi.

Burdur'da oturan Hasan İmrak, 11 yaşındayken babasının yanında bakırcılık mesleğine başladı. Mesleğini uzun yıllar sürdüren Hasan İmrak, babası yaşamını yitirince tek başına kaldı. Hasan İmrak'ın yanına alarak yetiştirdiği çıraklar da mesleği yapmadı. Mesleğini sürdüren Hasan İmrak, 25 yıl önce emekli oldu. Yıllar önce babasıyla birlikte çalıştıkları iş yerinin yıkılıp yenisinin yapıldığı Bakırcılar Arastası'ndaki dükkanda yaklaşık 40 yıldır çalışan Hasan İmrak, Burdur'da bakırcılığın tek temsilcisi olarak kaldı.

Kaynak: DHA