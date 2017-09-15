61 Yaşındaki Kadın 5. Kattan Atlayarak İntihar Etti

Kayseri'de 61 yaşındaki kadın, oturduğu lojmanın 5. katındaki dairenin penceresinden atlayarak intihar etti.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Osman Kavuncu Bulvarı'nda bulunan DSİ 12. Bölge Müdürlüğü lojmanlarında meydana gelen olayda 61 yaşındaki D.Z.'nin, 5. kattaki dairenin penceresinden atladığı öğrenildi. Ağır yaralanan D.Z.'nin ambulansla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybettiği bildirilirken, D.Z.'nin psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.



Yetkililer, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ