61 yaşında paraşütle uçtu, "Biraz bir şeyler olsun" diyerek pilottan heyecan istedi
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61 yaşında paraşütle uçtu, "Biraz bir şeyler olsun" diyerek pilottan heyecan istedi

61 yaşında paraşütle uçtu, 'Biraz bir şeyler olsun' diyerek pilottan heyecan istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri'de 61 yaşındaki Hayat teyze, paraşüt ile uçarak eğlenceli anlar yaşadı.

Kayseri'de 61 yaşındaki Hayat teyze, paraşüt ile uçarak eğlenceli anlar yaşadı.

Almanya'dan yaz tatili için memleketi Kayseri'ye gelen 61 yaşındaki Hayat teyze, Ali Dağı'ndan havalanan paraşütte uçmak istedi. Flyman Paragliding Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu Ömer Kayalı idaresindeki paraşüt ile 2 bin rakımlı Ali Dağı'ndan atladı. Yaklaşık yarım saat süren uçuşta eğlenceli anlar yaşayan Hayat teyze, pilot Ömer Kayalı'nın "Biraz sallayayım mı? Eğer rahatsız olursanız söyleyin" sözlerine "Biraz bir şeyler olsun" diyerek heyecan istedi.

Havadaki yarım saatlik eğlenceli yolculuk, kusursuz bir şekilde yere inilmesiyle sona erdi. - KAYSERİ

61 yaşında paraşütle uçtu, 'Biraz bir şeyler olsun' diyerek pilottan heyecan istedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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