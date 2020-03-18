61 yaşında bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı.
18.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:22
Sağlık Bakanı Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Dunya.com