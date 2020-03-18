61 yaşında bir hastamızı kaybettik Sağlık Bakanı Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı." açıklamasında bulundu. Kaynak: Dunya.com